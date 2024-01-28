وزيرة البيئة: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على مسار واضح لتطوير القطاع البيئي وربطه بالاستثمار، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص في مشروعات إعادة استخدام وتدوير المياه، لتحقيق الاستفادة الكبرى من الموارد المائية المتوفرة.

وأوضحت بمناسبة الذكرى السنوية لصدور أول قانون للبيئة في مصر عام 1994، أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للقطاع الخاص للتحول إلى التصنيع الأخضر، والذي يهدف إلى تحقيق معايير التصدير بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأشارت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات لاستخدام وتطوير المحميات الطبيعية، وذلك للحفاظ عليها وتنميتها والاستفادة منها.

تغير المناخ يحظى باهتمام البيئة

ولفتت إلى أن ملف تغير المناخ يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، إذ جرى رفع الملف من وزارة البيئة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والبيئية تحت إشراف رئيس الوزراء، لتحديد مهام كل وزارة ودورها في تقليل التلوث البيئي قدر الإمكان.

وأكدت أن الدولة تعمل على التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التحول لهذا النوع من الطاقة، لتقليل الأضرار البيئية التي ستؤثر على الأجيال الحالية والقادمة في العالم كله وليس في مصر فقط.

وشددت فؤاد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في جهود الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال نشر الوعي البيئي ودعم مشروعات التنمية المستدامة.