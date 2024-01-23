الثلاثاء 23 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استمرار قبول الطلاب الوافدين في جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.

انطلاق فعاليات عيد العلم في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن دورات تدريبية لتأهيل طلابها لسوق العمل

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024 .

17 برنامجا في جامعة حلوان الأهلية 

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأنه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامجا من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وتضم كلية الفنون والفنون التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

وتتضمن كلية الهندسة في جامعة حلوان الأهلية البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

كما تتضمن كلية العلوم في جامعة حلوان الأهلية برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وكلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان. 

وتضم كلية العلاج الطبيعى في جامعة حلوان الأهلية برنامج العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

للتقديم في جامعة حلوان الأهلية اضغط هنا. 
 

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