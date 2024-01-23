استمرار قبول الطلاب الوافدين في جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024 .

17 برنامجا في جامعة حلوان الأهلية

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأنه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامجا من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وتضم كلية الفنون والفنون التطبيقية في جامعة حلوان الأهلية عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

وتتضمن كلية الهندسة في جامعة حلوان الأهلية البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

كما تتضمن كلية العلوم في جامعة حلوان الأهلية برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وكلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان.

وتضم كلية العلاج الطبيعى في جامعة حلوان الأهلية برنامج العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

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