الأرصاد تحذر من طقس يوم الإثنين (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة منذ الأمس وكانت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط هى الأكثر تأثرا بسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن فرص هطول الأمطار مستمر على مدار الأسبوع الجاري.

قالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية “ dmc”، اليوم السبت، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

أشارت إلى أن معظم محافظات الجمهورية تشهد اليوم أجواء شتوية، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار الأسبوع، وستزيد اعتبارا من يوم الإثنين على مدار اليوم كله، حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 درجات، فضلا عن وجود سحب منخفضة تحجب جزء من أشعة الشمس.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم



في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم السبت، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أكدت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

أوضحت وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 الصغرى 12

السواحل الشمالية:- العظمى 18 الصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 22 الصغرى 13

شمال الصعيد:- العظمى 20 الصغرى 7

جنوب الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 10