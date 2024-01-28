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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي حول سائقين تسببا في حادث أودى بحياة مواطن بالتبين

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصدرت نيابة مايو والتبين الجزئية، قرارًا بإحالة سائقين تسببا في وفاة مواطن في حادث تصادم بمنطقة التبين، إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.

 

كانت وردت إشارة من غرفة النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث تصادم بمنطقة التبين، ومصرع مواطن.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وفاة مواطن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من "م. أ"، سائق، و"أ. ح"، سائق المتسببين في الحادث.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2231 لسنة 2023 وبالعرض على النيابة قررت إحالتهما للتحقيق ثم للمحاكمة.

 

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