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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيجيريا تهزم الكاميرون بثنائية وتتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

ثنائية نيجيريا جاءت بتوقيع أديمولا لوكمان في الدقيقتين 36، 90 من عمر المباراة.

وكان منتخب نيجيريا قد سجل هدفًا في بداية اللقاء عند الدقيقة الثامنة بأقدام سيمي أجاي ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.
تشكيل منتخب الكاميرون

حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

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