سجّل الآن| رابط استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن الرابط الرسمي لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ويبدأ تسليم استمارات الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 .

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد، وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (اضغط هنا).

تعليمات استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

نبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



