حملة لرفع الاشغالات من شوارع وميادين مدينة الزرقا بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة التواجد الميداني المستمر للتصدي لكافة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والتعديات بالشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والمركبات وضبط الشارع.

تم خلالها اخلاء الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة والإشغالات أمام المحلات المستغلة للأرصفة والشوارع لعدم إعاقة حركة المرور ورفع التعديات على حرم الشوارع.

ويأتي ذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع والاماكن المكتظة بالمواطنين لسهوله السير والحركه بدون معوقات تعرقل حركة الطريق.