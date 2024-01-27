أسعار سيارات بايك x3 بعد الزيادة

أخطرت شركة بودي جروب، الوكيل المحلي لسيارات بايك في السوق المصرية، شبكة موزعيها المعتمدين بالأسعار الجديدة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3، والتي تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، في السطور التالية أبرز مواصفات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3 وأسعارها الجديدة بعد زيادات اليوم 27 يناير 2024.



ويبلغ طول السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3، وفقاً للكتيب الخاص بالسيارة 4325مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1640 مم



ويقدم وكيل بايك السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3، بباقة متنوعة من تجهيزات الأمان، أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام أمان لمقعد الأطفال.

كما تُقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3 بالعديد من التجهيزات أبرزها مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع امكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

وتأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3 بكمبيوتر رحلات، وإنذار إطفاء المصباح الأمامي، ومرايات كهربائية، ومسند يد أمامي، ومقاعد من القماش، و عجلة قيادة ثلاثية الاتجاهات، وضبط كرسي السائق والراكب حركات يدوية في 4 اتجاهات.

وتتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3 بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول- نظام ملاحي – عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاحن، فتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وإمكانية ضبط مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات.

أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك X3

تتوافر السيارة بايك X3 حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "luxury" بسعر مليون و250 ألف جنيه.