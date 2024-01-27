العطار يجتمع ببعثة منتخب الشاطئية قبل السفر إلى عمان

اجتمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، مع بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى وذلك قبل ساعات من سفر المنتخب إلى عمان لخوض الدورة الودية التى ستقام هناك.

ونقل العطار دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل إلى اللاعبين والجهاز الفنى وطالبهم بالظهور بشكل قوى خلال المونديال والمنافسة على المربع الذهبي.

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم ١٤ لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن ،مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف،اسماعيل بهجت،حسام باولو،أحمد الشحات مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا، حسان محمد ،الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

وتغادر بعثة منتخب الشاطئية غدا السبت إلى عمان، وسيعلن المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتى ستضم ١٢ لاعبا فقط يوم ٥ فبراير المقبل.

ووجه المدير الفنى الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير كافة الامكانيات أمام اللاعبين لتجهيزهم للمونديال،خاصة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية وعامر حسين عضو المجلس والذى وفر معسكرات تدريبيه فى الأسكندرية قبل السفر.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك واسلام شاكر مسئول المهمات.