محافظ الغربية: إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية

تابع الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول لبدء تنفيذ أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والتي أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 3799م2.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.