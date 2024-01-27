أسعار بايك X7 تصل إلى 2 مليون و250 ألف جنيه بعد الزيادات

أخطرت مجموعة بودي جروب، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات بايك في السوق المحلية، وشملت القائمة الأسعار الجديدة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7، والتي تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أبرز مواصفات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7 وكذلك السعر الجديد للسيارة التي شهدت زيادة بدايةً من اليوم الموافق 27 يناير 2024.

أبرز مواصفات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7

وتزخر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7، بالكثير من وسائل الأمان، في مقدمتها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وادارات الموجود بالسيارة و عدد 8 كاميرات حتي تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة.

كما تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7 بأنظمة مساعدة فى القيادة الذكية APA Smart، ونظام ذاتي لركن السيارة، ونظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة من دون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد وجهة المركبة دون الإمساك بعجلة القيادة.

وتُقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7 بمصابيح أمامية Galaxy LED مع إضاءة نهارية عالية الجودة، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، كما دعمت ببعض الكماليات ومن أبرزها شاشة وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة.

أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7

تتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك x7، حالياً بفئة واحدة فقط من التجهيزات "PREEMIUM" بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن شهر يناير الجاري قد شهد زيادات كبيرة رسمية على أسعار العديد من العلامات التجارية المتوافرة في سوق السيارات المصرية.

كذلك وصلت الزيادات غير الرسمية “الأوفر برايس” على كافة أنواع السيارات إلى أرقام غير مسبوقة بلغت نحو 500 ألف جنيه لبعض الموديلات في ظل استمرار أزمة نقص المعروض التي تعاني منها السوق المحلية.