مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

جولة إفريقية بين egypt vs congo اليوم ، مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا ، ويستعد منتخب مصر لمواجهة تحدي جديد في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الثمانية بالبطولة القارية. هذه المباراة المنتظرة من المقرر أن تقام يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، وستجرى على أرضية ملاعب كوت ديفوار التي تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير.

تأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر بعد أداء متواضع في مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات. على الجانب الآخر، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على التأهل بنفس الطريقة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بنفس الرصيد من النقاط.

تعد هذه المواجهة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لتقديم أداء قوي والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق الانتصار في هذا اللقاء المهم.

على الرغم من تفوق منتخب مصر في المواجهات السابقة بين الفريقين، إذ حقق الفراعنة ثلاث انتصارات مقابل فوز واحد للكونغو الديمقراطية، إلا أن المباريات القارية دائمًا ما تكون مفاجئة ومثيرة، ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها بسهولة.

من المتوقع أن يقدم كل منتخب أفضل ما لديه في هذه المباراة الحاسمة، وسيسعى الفراعنة إلى استغلال ميزانيتهم الكبيرة وخبرتهم الطويلة في البطولات القارية للتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الفريق المصري القوي.

ويدخل منتخب مصر مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية في غياب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بعد إصابتهما خلال دور المجموعات، وغادر الثنائي كوت ديفوار من أجل العلاج.

متي موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023؟

منتخب مصر سيخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، على أرضية ملعب لاورينت بوكو.

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

طريقة مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس إفريقيا

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم أفريقيا

وتذاع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

معلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2023

يعلق المصري علي محمد علي على مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة القدم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولى الفريق النقاط تأهل غينيا الاستوائية 7 ✓ نيجيريا 7 ✓ كوت ديفوار 3 ✓ غينيا بيساو 0

المجموعة الثانية الفريق النقاط تأهل كاب فيردي 7 ✓ مصر 3 ✓ غانا 2 موزمبيق 2

المجموعة الثالثة الفريق النقاط تأهل السنغال 9 ✓ الكاميرون 4 ✓ غينيا 4 ✓ جامبيا 0

المجموعة الرابعة الفريق النقاط تأهل أنجولا 7 ✓ بوركينا فاسو 4 ✓ موريتانيا 3 ✓ الجزائر 2

المجموعة الخامسة الفريق النقاط تأهل مالي 5 ✓ جنوب أفريقيا 4 ✓ نامبيا 4 ✓ تونس 2

المجموعة السادسة الفريق النقاط تأهل المغرب 7 ✓ جمهورية الكونغو 3 ✓ زامبيا 2 تنزانيا 2

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي و أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور و أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية -كأس أفريقيا

قائمة منتخب الكونغو

ليونيل مباسي (روديز)، وباجيو سيادي (تي بي مازيمبي)، وديمتري بيرتود (مونبلييه) ،برايان باييه (أسكولي)، وروكي بوشيري (هيبرنيان)، وكالولو (لوريان)، وباتوبينسيكا (سانت إيتيان)، وماسواكو (بشكتاش)، ومبيمبا (مارسيليا)، وباكا (سيمبا)، ومايمبي (جينك) ، كاييمبي (واتفورد)، وسيلاس (شتوتجارت)، وبيكيل (كريمونيسي)، وإيليا (يونج بويز)، وموتسامي (نانت)، وبونجندا (سبارتاك موسكو)، وتشيبولا (حتا)، وديانجانا (وست بروميتش ألبيون)، وكاكوتا (أميان) ، ويسا (برينتفورد)، وباكامبو (جالطة سراي)، بانزا (سبورتينج براجا)، وفيستون كالالا مايلي (بيراميدز).

مصر والكونغو .. تاريخ مواجهة قوي بين المنتخبين

قبل مواجهة الأحد المنتظرة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يتجه الأضواء نحو تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين. وقد لعب المنتخبان 8 مباريات رسمية بالإضافة إلى 3 مباريات ودية قبل هذه المواجهة المهمة.

منتخب مصر تمكن من الفوز في 7 مباريات من تلك المواجهات، بينما حقق المنتخب الكونغولي فوزًا وحيدًا. كما انتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين. وبالنسبة للأهداف، فقد سجل لاعبو منتخب مصر 22 هدفًا مقابل 10 أهداف للكونغو.

تاريخيًا، تقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، في نسخ 1970 و1974 و2006 و2019. وحقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات، بينما انتصر المنتخب الكونغولي في مباراة واحدة فقط.

أبرز انتصار للمنتخب المصري كان في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 بالقاهرة، حيث فاز بنتيجة كبيرة 4-1 على الكونغو. أما أكبر فوز للكونغو فكان في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 1974 بالقاهرة، حيث تغلبوا على المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لعب الفريقان مرتين في تصفيات مونديال 2010، وفاز منتخب مصر في المبارتين بنتيجة 2-1 و1-0. كما التقى الفريقان في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 1990، حيث فاز منتخب مصر في المباراة التي أقيمت في القاهرة بنتيجة 2-0، بينما انتهت المباراة التي أقيمت في الكونغو بالتعادل السلبي.

أما بالنسبة للمباريات الودية، فقد التقى المنتخبان 3 مرات، وانتهت مبارتان بالتعادل 2-2 و0-0، بينما فاز منتخب مصر في المباراة الثالثة بنتيجة 6-3، وهي أكبر نتيجة في مباريات مصر والكونغو.

بهذا التاريخ المثير، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة الأحد بين الفريقين، حيث يسعى كل منتخب للفوز والتأهل إلى المراحل الأقوى في البطولة.