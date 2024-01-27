بث مباشر ماتش مصر والكونغو اليوم يلا شوت بدون تقطيع

بث مباشر ماتش مصر والكونغو اليوم يلا شوت بدون تقطيع Egypt vs. Congo،يستعد منتخب مصر للمواجهة المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "لوران بوكو" بكوت ديفوار.

حقق المنتخب المصري تأهله إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. ويواجه المنتخب الكونغولي، الذي صعد كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط أيضًا.

تُذاع المباراة على قناة beIN Sports MAX 1، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي الجنوب أفريقي توم أبو نجيل بإدارة المباراة، ويساعده عدة حكام آخرين بما في ذلك حكم الفار.

بث مباشر ماتش مصر والكونغو اليوم يلا شوت بدون تقطيع

يستعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا لعقد مؤتمر صحفي اليوم لمناقشة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو غدًا، والتحديات التي تواجه منتخب مصر بعد أداء يلبي بعض التطلعات في مرحلة المجموعات، حيث اكتفى الفراعنة بالتعادل في جميع مبارياتهم.

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) اضغط هنا

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) اضغط هنا

ويعقد المؤتمران الصحفيان اليوم السبت لمدربي منتخبي مصر والكونغو وفقًا لبروتوكولات البطولة. كما يخوض منتخب مصر تدريباته مساء اليوم، وفي حال التأهل، سيعود الفراعنة من سان بيدرو إلى أبيدجان في منطقة مختلفة عن التي استضافتها في مرحلة المجموعات.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

وستقام المباراة يوم الأحد الموافق 28 يناير في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

وستكون قنوات بي إن سبورتس هي المحطات التي ستنقل المباراة عبر قنواتها "beIN SPORTS Max HD 1" و "beIN SPORTS Max HD 2" و "beIN SPORTS Max HD 3".

تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

ويمكن الحصول على تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، من أجل متابعة المباريات التي سوف تنقلها في بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم، خصوصا ايضا أن القناة سوف تنقل مباراتين من دور ربع نهائي البطولة فضلا عن مباراتين نصف نهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ومباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، ويمكن متابعتها كالتالي: