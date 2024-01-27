السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في أعقاب حصار معبر كرم أبو سالم

الأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات الإنسانية لغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة في أعقاب الحصار المتكرر والمفروض على معبر كرم أبو سالم من قبل المتظاهرين الإسرائيليين.

 

وحسب سبوتنيك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.

 

وأمس الجمعة، تظاهر المئات من الإسرائيليين، أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أنه لليوم الثالث على التوالي، تخرج مظاهرات إسرائيلية يشارك فيها المئات إعلانا لرفضهم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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