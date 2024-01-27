السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تستهدف ثكنات وقواعد عسكرية في لبنان والعراق

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقر قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة، بصاروخ "فلق 1" وتحقق فيه إصابة مباشرة.

 

وأضافت المقـاومة الإسـلامية، أنها استهدفت تجمعا لجنود العـدو الإسرائيلي، في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابات مباشرة. 

 

كما استهدفت تجمعًا لجنود الاحتــلال الإسرائيــلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسـلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

 

وتبنت المقاومة الإســلامية في العراق، استهداف قاعدة كونيكو المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية.

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