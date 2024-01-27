مدافع ليفربول يعلق على مواجهات الريدز النارية

تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على المواجهات القوية التي تنتظر الريدز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في الأسبوع المقبل بأندية قوية، حيث سيلعب أمام نوريتش وتشيلسي واَرسنال.

تصريحات فان دايك

تحدث فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على المواجهات القوية التي تنتظر الريدز، حيث قال: "بالتأكيد لا نمتلك الوقت للتفكير أو التأمل، فنمتلك لاعبون يعودون وهذا أمر إيجابي، نحن نحتاج لكل لاعب في هذه الفترة".

وتابع: "دعونا نذهب إلى هناك ونستمتع بكل شيء، ونرى كيف سينتهي الموسم".

وأردف فان دايك تصريحاته: "نحاول إدارة الضغوطات وكيفية التعامل معها، فالأمر هائل، بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف: "سنقاتل حتى النهاية مع كلوب، مثلما فعلنا منذ اليوم الأول لكل منا في ليفربول، فربما يكون خبر رحيله يمنحنا دافعًا إضافيًأ للقيام بهذا الأمر".

وأوضح أنه لابد الاستمتاع بالمدرب الألماني حتى نهاية الموسم والجزء الأخير من الرحلة.

وأكمل: "لدي شعور بالمسؤولية الإضافية باعتباري قائد ليفربول، لكن تفكيري في التأكد من أن أهدافنا التي لدينا وأهدافنا التي نحاول تحقيقها لن تتعطل أو تتأثر بما أعلنه كلوب".

وأختتم: "بالطبع، هذا ما يريده يورجن أيضًا، علينا أن نستمر، وأن نحجب الضوضاء التي قد تؤثر على الفريق. ونركز في تحقيق أهدافنا فقط".