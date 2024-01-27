كيف يؤثر برد الشتاء على أمراض القلب.. أطباء يجيبون

برد الشتاء له القدرة على تفاقم أمراض القلب، بحسب الأطباء المعالجين لذلك قدموا توصيات عدة حول كيفية الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وقال الأطباء إن البرد يمكن أن يسبب نوبة قلبية ووفقا لهم، في الطقس البارد تتغير حالة الأوعية الدموية والشرايين.

وأضاف الأطباء: "في درجات حرارة الهواء المنخفضة، ليس من غير المألوف تضيق الأوعية الدموية - وهذه الظاهرة يمكن أن تصبح مميتة في حالة الأمراض التي تتميز بانتشار لويحات الكوليسترول".

ووفقا للخبراء، عندما تضيق الأوعية الدموية بسبب البرد، يبدأ القلب في ضخ الدم بمعدل متزايد، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، بالإضافة إلى ذلك، بسبب ضيق الأوعية الدموية ونقص الدم، قد يعاني القلب من نقص الأكسجين والمواد المغذية، على هذه الخلفية، من الممكن حدوث اضطرابات في عمل عضلة القلب، حتى الهجوم.

في فصل الشتاء، ينصح أطباء القلب الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بحمل الأدوية التي يصفها لهم الطبيب معهم دائمًا وسيكون من الجيد التشاور معه حول حماية قلبك في الشتاء.

ومن المهم أيضًا مراقبة نظامك الغذائي، وتجنب الأطعمة التي تسبب زيادة في مستويات الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى القلب أن يكونوا حريصين بشكل خاص على ارتداء الملابس المناسبة للطقس.