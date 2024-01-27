السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في مستشفى الأمل "خطيرة للغاية"

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

وصفت مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، الأوضاع في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأنها "خطيرة للغاية"، مشددة على أن قوات الاحتلال تواصل القصف العنيف في محيط المستشفى.

 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت فرسخ - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد أطقم الهلال الأحمر في جنوب القطاع، كما تواصل قصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة.

 

وشددت على أن استهداف مستشفى الأمل في خان يونس استهداف ممنهج كما حدث لمستشفى القدس التابع للجمعية في غزة، والذي أخُرج عن الخدمة بعد حصاره واستهدافه ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إليه.

 

وقالت "لم نتلق أي أمر إخلاء من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس"، مشيرة إلى أن هناك 90 جريحا في مستشفى الأمل علاوة على 100 مصاب من الكادر الطبي و7 آلاف نازح، وأن هناك 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بالقطاع خرجت عن الخدمة.

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