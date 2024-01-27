طفلة فلسطينية تبكي من الجوع

عرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة بكاء طفلة فلسطينية بسبب الجوع.

ويظهر الفيديو لحظة وقوف الطفلة الفلسطينية في طابور للحصول على طعام، لكنها كانت تبكي قبل أن تملأ صحنها بالأرز.

وفورحصول الطفلة على صحن الأرز شعرت بسعادة بالغة.

العدوان الاسرائيلي على فلسطين يدخل يومه الـ 113

وفي سياق متصل، دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ113، في الوقت الذي يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، اليوم السبت، أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي، وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.

وأوضح "أن هدف هذا المخطط استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام".

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لإصدار موقف عربي موحد إزاء الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس.

وكانت "العدل الدولية" قد أصدرت - أمس - قرار بـ "تدابير مؤقتة"، على إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وقال السفير العكلوك - في تصريح اليوم - إن الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، أتى بالتنسيق مع المملكة المغربية الشقيقة، بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

واختتم المندوب الدائم لدولة فلسطين بأنه من المتوقع أن تعقد الدورة المطلوبة يوم غدٍ الأحد 28 يناير الجاري في مقر جامعة الدول العربية.