السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأوليمبي يهزم الإمارات بخماسية نظيفة وديا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

اكتسح منتخب مصر الأوليمبي نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة اليوم بملعب الاتحاد الإماراتي فى ختام معسكره بمدينة دبي وذلك ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الإمارات الودية والتشكيل المتوقع

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منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام العراق في دورة دبي

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ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي أمام العراق

 انتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شحاته ومحمود صابر فى الدقيقتين 15 و45 وفى الشوط الثاني أضاف  محمد شحاته الهدف الثالث لمصر والثاني له فى الدقيقة 48 ثم أحرز اسامة فيصل الهدف الرابع فى الدقيقة 55 من ضربة جزاء ثم أضاف محمود صابر الهدف الخامس لمصر والثاني له فى الدقيقة 57 .
 


مجريات المباراة:

شهد المباراة وفد من السفارة المصرية فى الإمارات واللواء محمد حلمى مشهور عضو مجلس الإدارة و رئيس البعثة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ..وبعد المباراة أشاد ميكالى بلاعبيه وهنأهم على الأداء المنظم والجيد والتزامهم حرفيا  بتعليماته .   

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم : على الجابري حارس المرمي  و احمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق فى خط الظهر  ومحمد شحاته ومحمود صابر ومحمود جهاد  فى قلب خط الوسط  ومصطفي ميسي واحمد قطة تحت رأس الحربة  اسامه فيصل.

هاجم أحفاد الفراعنة منذ الدقيقة الأولى للشوط الأول وفرضوا كلمتهم على مجريات اللعب رغم اهتزاز مستوى التحكيم ومن هجمة منظمة متفق عليها مع المدرب العبقري ميكالى أحرز محمد  شحاته الهدف الأول فى الدقيقة 15 .

لم يكن الإمارات ندا سهلا وحاول كثيرا مجاراة أحفاد الفراعنة ولكن دون جدوى فى ظل الالتزام الخططى الكامل من اللاعبين بتعليمات ميكالى ونجح    محمود صابر من تحويل الكرة برأسه فى المرمي محرزا الهدف الثاني  فى الدقيقة 45 وذلك بعدما جانب الحظ اسامة فيصل فى ثلاثة فرص محققه .

فى الشوط الثاني لم تختلف الامور كثيرا ، هجوم مكثف من منتخب مصر فى اتجاه مرمي حارس الإمارات ونجح محمد شحاته فى المرور وسط ثلاثة لاعبين وسدد قذيفة محرزا الهدف الثالث فى الدقيقة 48.

وبعدها تسبب الضغط  المكثف  فى احتساب الحكم ضربة جزاء تسبب فيها اللاعب المزعج قطة ونجح  اسامة فيصل فى إحراز الهدف الرابع منها فى الدقيقة 55.

توالت هجمات أحفاد الفراعنة أظهروا بشكل أكثر من رائع وأعادوا للحاضرين المشهد الجميل الذي رسموه فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى شهدت عروضا مبهرة من جيل ميكالى الذى عندما يضرب لا يبالى وفى الدقيقة 57 أضاف محمود صابر المدفعجى الهدف الخامس لمصر والثاني له من قذيفة سكنت المقص الأيمن لمرمي الإمارات بعدما اصطدمت بجسم المدافع الإماراتي وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك .
 

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