مصرع طفل دهسة جرار زراعى بمركز فرشوط

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، دهسة جرار زراعى حال سيره، في قرية الدهسة التابعه لمركز فرشوط ، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء " مصطفي مبروك درة، مدير أمن قنا بلاغًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بوقوع حادث سير في قرية الدهسة بمركز فرشوط .

وبالفحص قد تبين مصرع “احمد عبدالله احمد تركي " يبلغ من العمر 7 سنوات ، دهسه جرار زراعي في قرية الدهسة بنطاق مركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي فرشوط المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.