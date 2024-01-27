استمرار تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنوادي ومراكز شباب الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس "عبد الفتاح ‏السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.

وأشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الفردية والجماعية وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المحافظة تضم مركزين لتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنادى السكة الحديد بمدينة الزقازيق ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشاد محافظ الشرقية، بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب شرقية مباشر التابع لإدارة شباب الابراهيمية وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ شعلان سليمان بتقديم ندوة دينية عن (حق الجار في الاسلام ) موضحاً أن الجار هوالشخص المجاور في السكن وواجب على كل مسلم أن يعين جاره وأن يساعده عند وقوعه فيما يستدعي ذلك، وقد حثَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم على الإحسان للناس جميعاً وخصّ الجار في ذلك حين قال: "مَا زَالَ جبرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُوَرّثُهُ"

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية ) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز الأسدية التابع لاداره شباب أبو حماد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام المدربة فاطمة السيد بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشيه وتاريخه والأدوات المستخدمة مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور لافتا الي أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة و أندية التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.