بيسيرو عن خطة النسور النيجيرية للقضاء على أسود الكاميرون

كشف البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن خطته للحصول على بطاقة الدور ربع النهائي لكأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار و عبور عقبة أسود الكاميرون في الدور ثمن النهائي وهي المباراة التي ستجمع المنتخبين الكبيرين مساء السبت في العاصمة الأيفوارية أبيدجان .

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وقال جوزية بيسيرو في حديث لصحيفة سوبر سبورت الجنوب أفريقية ان فريقه سيفوز على الكاميرون ويتأهل للدور ربع النهائي في تلك المواجهة الصعبة مؤكدا ان التأهل سيكون عبر تسجيل هدف واحد فقط ثم الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة.

واشاد بيسيرو بقوة خط دفاع منتخب نيجيريا خلال البطولة حتى الان حيث استقبل هدف واحد فقط في أولى مبارياته امام غينيا الاستوائية بينما خرج بشباك نظيفة في مبارياته امام كوت ديفوار ثم غينيا بيساو مؤكدا ان الدفاع القوى هو أهم عوامل فوز نيجيريا باللقب.

وأضاف بيسيرو : ليس مهما عدد الأهداف التي سنسجلها في اي مباراة المهم هو عدم أستقبال أهداف في المباريات وهو الهدف الأساسي لما لان ثقتي كبيرة في إمكانية تسجيلنا في كل مباراة .

واشاد المدير الفني لمنتخب نيجيريا بمنافسه الكاميروني مؤكدا انه منتخب كبير وصاحب خبرات عريضة في كأس الأمم الافريقية وبالتالي فإن المواجهة لن تكون سهلة على كلا المنتخبين .

من جانبه أعرب فيكتور او سيمين مهاجم منتخب نيجيريا وأفضل لاعب افريقي لعام ٢٠٢٣ عن ثقته الكبيرة في تخطي عقبة الكاميرون مؤكدا على رغبته ورغبة زملائه في منتخب نيجيريا في اسعاد الجمهور النيجيري.