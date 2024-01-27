إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية

أصيب 14 شخصًا بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الإسماعيلية اليوم السبت.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارا، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بالترعة بطريق الزقازيق الزراعى أمام كوبرى المشاه نطاق مركز ومدينة التل الكبير.



وبالعرض على اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر سيادته بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق وسرعة إسعاف المصابين ،وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة التل الكبير بسرعة التوجه لمكان الحادث وازالة اثاره ،أصيب فى الحادث ١٤ مصابًا بإصابات خفيفة تم نقل ١٣ منهم إلى المستشفى ورفض الأخير الخدمة الطبية.

كما تم التنسيق مع إدارة مرور التل الكبير وتم رفع السيارة من الترعة كما تم فتح الطريق مرة أخر وعودة الحركة المرورية .