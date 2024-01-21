الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدًا والأسبوع الحالي: "أمطار غزيرة ونشاط للرياح"

كشفت د. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أنه كان هناك استقرار تام في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الفترة الحالية والأيام الماضية، موضحة أن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية وكانت الأجواء دافئة مع سطوع أشعة الشمس لساعات طويلة، معقبة: "الناس كانت مستمتعة بالأجواء الدفئة".

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات مئوية بداية من غدًا مقارنة باليوم والأسبوع الماضي، مشددًا على أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدًا 20 درجة مئوية وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى مع نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاضات متتالية ومتزايدة في درجات الحرارة حتى بداية نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، مشددة على أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة سيكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة بشكل خاص على الطرق المفتوحة والصحراوية وسيكون هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتبدأ غدًا وتمتد إلى محافظات الوجه البحري.

وأضافت أنه بداية من الثلاثاء المقبل ستمتد فرص سقوط الأمطار وتشمل كل المحافظات الداخلية والتقلبات الجوية والأمطار ونشاط الرياح ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

قال الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، إنه ابتداء من الغد ستشهد مصر منخفضا جويا متعمقا على سطح البحر المتوسط، مصاحب لبعض التقلبات الجوية.



قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات"، موضحة: "سيكون هناك نشاط للرياح وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة، ويكون نشاط الرياح مصاحب له بعض الرمال والأتربة المثارة".

