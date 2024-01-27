غار حراء يُكرم أبطال رياضة التايكوندو الحاصلين على ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية

حضر الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة لـ«للرياضة» حفل تكريم أبطال رياضة التايكوندو الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للتايكوندو، وذلك بحضور المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ومحمد أبو سمرة، رئيس فرع الشرقية للتايكوندو، والدكتور أسعد الرفاعي، نائب رئيس الفرع، والكابتن حسيني الغندور، المختبر لرياضة التايكوندو.

وكان في استقبال الحضور الدكتور هشام علام، رئيس مجلس إدارة نادي غار حراء، والمهندس حاتم سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة فرع الشرقية للتايكوندو.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، تسعى دائمًا نحو دعم ورعاية الأبطال الرياضيين بمختلف الرياضات، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحفيز الرياضيين ودعمهم، من خلال توفير أوجه الرعاية وتوفير كافة السبل المتاحة بالهيئة الشبابية والرياضية، وذلك لضمان توفير المناخ الملائم لممارسة لجميع الرياضات، وأوضح أن محافظة الشرقية تظهر بالشكل المُشرف بجميع المحافل الرياضية.