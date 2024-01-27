أهالي الشوبك بالقليوبية ينظمون زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم عدد من شباب أهالي قرية كفر الشوبك، التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، زيارة شارك فيها المئات من الأهالي والشباب والطلاب الي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك 1300 من الأهالي في فعاليات معرض الكتاب الذي انطلق منذ يومين للعام الرابع على التوالي، كما يواظب أهالي القرية كل عام على تنظيم الزيارات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وسجلت الصور فرحة وبهجة بين الأهالى الذين قرروا فيما بينهم الاتفاق على الخروج في جماعة من أجل مزيد من الثقافة والوعي والتواصل الإنسانى مع الاستعدادات التي بدت واضحة والاتفاق الضمنى على شراء الكتب وهو ما ظهر في حقائب الظهر التي حملتها فتيات كفر الشوبك حيث أظهرن استعدادًا نادرًا ورغبة واضحة في عدم تفويت هذا العرس الثقافي المتمثل في معرض الكتاب.

وأوضح الدكتور كمال سالم منظم ومنسق الرحلة أن الأهالي اختاروا شعار «عيد الكتاب» لوصف رحلتهم السنوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

مشيرًا إلى أن هذا التقليد بدأ منذ عام 2021 بأتوبيسين بعدد 100 مشترك وفي عام 2022 زاد العدد الى 5 أوتوبيسات وفي العام المنصرم 2023 وصل العدد إلى 15 أوتوبيسًا، بينما هذا العام 2024 وصل العدد إلى 31 أوتوبيسًا بـ1300 مشترك ليتحول اليوم إلى عيد.

حيث خرجت القرية عن بكرة أبيها للمشاركة في المعرض وزيارته مثل كل عام .