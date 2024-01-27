الاحتلال ارتكب 18 مجزرة بغزة راح ضحيتها 174 شهيدًا خلال 24 ساعة

صحة غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 174 شهيدًا، و310 جرحى.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت أن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 جريحا بعد آخر تحديث.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون، مساء الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا لـ «وفا».

وقالت مصادر محلية إن 6 شهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو نصير" في منطقة "حكر الجامع" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مجمع ناصر الطبي انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المجمع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود والقصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في محيط المستشفى، إلى جانب محاصرته.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح.