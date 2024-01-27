السبت 27 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يرفض رحيل رومارينيو بعد عروض الميركاتو

رومارينيو مهاجم الاتحاد
رومارينيو مهاجم الاتحاد السعودي

رفضت ادارة اتحاد جدة السعودي، العروض المقدمة لنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من اجل شراء ما تبقى من عقد اللاعب ليغادر صفوف النمور.

وتلقى البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السعودي، عدة عروض ضخمة من أجل التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.  

وأكد وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن أن أندية السد القطري والشباب والتعاون طلبت الاستفادة من خدمات اللاعب بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال عروض رسمية تقدمت بها، مبينًا أن الإدارة الاتحادية حتى الآن ترفض العروض ومتمسكة بمهاجم الفريق.

وكشف عن 5 عروض بواقع اثنين من السعودية، وواحد من كل من تركيا، وقطر، والإمارات للرحيل عن النمور.

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