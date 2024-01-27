استعلم الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس

استعلم الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس، وأولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي يواجهون تحديًا في البحث عن كيفية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024. يبحث الجميع عن الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو موقع المديرية التعليمية المحلية. يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات الشخصية للطالب مثل رقم الجلوس أو اسم المدرسة لاستعراض النتيجة. يتمثل التحدي الرئيسي في ضمان الدقة والمصداقية للمعلومات والحفاظ على خصوصية البيانات أثناء هذه العملية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد صدور نتائج الصفوف في المدارس، حيث من المقرر أن تكون النتائج متاحة للطلاب بداية من يوم غد السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير النتائج بشكل سريع وفعّال للطلاب وأولياء الأمور.

تحت إشراف السيد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وبالتعاون مع إيهاب الناغي، مدير إدارة التدريب، أعلنت المديرية عن بدء التدريب للمعلمين الجدد من المجموعة الثانية لعام ٢٠٢٤. ومن المقرر أن يبدأ التدريب يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث ستتم إدارة الاتصالات بالمتدربين تليفونيًا من قبل إدارة التدريب بالمديرية.

وفي هذا السياق، أكد السيد أيمن موسى أهمية عملية التصحيح وأنها تعتبر من أهم مراحل الامتحانات، حيث تقدم قياسًا لأداء المشتركين وتصدر حكمًا على أدائهم. وشدد على أهمية تقدير الأداء بشكل عادل، مشيرًا إلى أن المصحح يجب أن يكون كفءًا ويعرف كيفية جعل تقديره منصفًا لكل مشترك، حيث يتم توزيع الدرجات بشكل متوازن وعادل بين الطلاب.

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من جانبها، توجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة برسالة لأولياء الأمور والطلاب، داعية إلى التحلي بالصبر والهدوء خلال فترة انتظار النتائج، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لضمان توفير النتائج بأسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة والدقة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الامتحانات عن طريق موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم توفير النتائج بشكل إلكتروني وآمن، مما يسهل الوصول إليها بسرعة ويساعد في تقديم أي إجراءات تصحيحية أو استفسارات في حال وجود أي اعتراضات على النتائج.

عُقدت ورشة عمل لمديرية التربية والتعليم للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك بهدف ضمان الدقة والموضوعية في تقييم أداء الطلاب. شهدت الورشة حضور غالية عبد الفتاح، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، بالإضافة إلى عدد من الموجهين الأكفاء في هذا المجال، مثل أحمد محمد رجب وأمل الدبركى محمد وإبراهيم مصطفى.

وخلال الورشة، تم تناول إمتحان مادة اللغة الإنجليزية ومناقشة نموذج الإجابة المعتمد. كما أكدت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات المحددة، مثل عدم استخدام الهواتف المحمولة وعدم دخول المأكولات والمشروبات إلى اللجان، بالإضافة إلى عدم التواصل مع أولياء الأمور أو تقديم أي معلومات تخص عملية التقدير.

وأشارت المديرية أيضًا إلى أهمية عدم أنصراف أعضاء اللجان إلا بعد الانتهاء من العمل، وضرورة تسليم كافة كراسات الإجابة كاملة، والإجتماع مع رؤساء الحجرات لتقديم التعليمات الخاصة بعملية التقدير. كما تم تقديم إحصاء تقريبي بنسبة النجاح للعينات العشوائية في بداية عملية التقدير.

وفي إطار الحفاظ على النزاهة والموضوعية في عملية التصحيح، تم التنبيه على مقدري الدرجات والمراجعين بعدم تغيير الأسئلة التي تم اختيارها مسبقًا لهم، والتأكد من الثبوت الرسمي لها في الكشوف الرسمية حتى نهاية عملية التقدير.

تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة التدابير التي تتخذها المديرية لضمان تمام الشفافية والعدالة في عملية التقدير، وتعكس التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة يحقق أهداف التعلم والتطوير الشامل للطلاب.