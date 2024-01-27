رئيس كينيا السابق يثير جدل بعد صعوده طائرة أوغندية

شارك أوهور كينياتا، رئيس كينيا السابق، في حفل تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

منذ أسبوع غادر كينياتا، في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوغندية في مطار ندجيلي الدولي في كينشاسا.

منذ تداول صور أوهور كينياتا، رئيس كينيا السابق، في كينشاسا، أثار تساؤل رواد السوشيال ميديا، عن كيف كان الزعيم الكيني يقود شركة طيران "أجنبية" عندما كانت هناك عدة خيارات بديلة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية الكينية ، KQ.

وكشفت المواقع المحلية في كينيا، أنه عرض علي رئيس نيروبي السابق، ركوب الناقل الأوغندي ، الذي نقل أيضا نائب رئيس البلاد جيسيكا ألوبو ، الذي مثل الرئيس يوري موسيفيني في هذا الحدث.

في وقت لاحق ، نشر فريقه الإعلامي على منصة X الرسمي: "ميسر عملية السلام في نيروبي بقيادة EAC ، الرئيس (Rtd) أوهورو كينياتا في افتتاح سعادة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو في ملعب الشهيد.

و دعا الرئيس تشيسيكيدي في مقر إقامته الرسمي، قصر الأمة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نقل رسالة التهنئة وأجرى مناقشات حول المسائل ذات الاهتمام الكبير لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك المنطقة.

وفي طريقه إلى نيروبي، أجرى الرئيس السابق مكالمة مجاملة مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا".