صدام بين نيجيريا والكاميرون.. وأنجولا تصارع ناميبيا

في افتتاح دور الستة عشر

تنطلق ، اليوم السبت ، منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في كوت ديفوار بمواجهتين الأولى في السابعة مساءً بين أنجولا وناميبيا كما يلتقي في العاشرة مساءً نيجيريا والكاميرون.

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المواجهة الأولى تجمع بين أنجولا وناميبيا في صراع متكافئ للتأهل إلى ربع النهائي ، ويقود أحلام أنجولا مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في مواجهة بيتر شالوليلي مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وتتجه الأنظار إلى الموقعة المثيرة التي تجمع بين نيجيريا والكاميرون في دور الستة عشر.

واللافت أن المنتخبين تقابلا في نهائي نسخة 1984 على نفس الملعب وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 كما تقابلا في نهائي نسخة 2000 وفاز منتخب الكاميرون بركلات الترجيح.

ويعتمد منتخب نيجيريا على خبرات مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو ، ويعول على تألق نجمه فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي بجانب أليكس إيوبي وصامويل شيكويزي وموسيس سيمون وسيمي أجايي.

ويعول منتخب الكاميرون بقيادة مدربه ريجوبيرت سونج على انتفاضة لاعبيه بقيادة كارل إيكامبي ونكودو وأوليفير نتشام.