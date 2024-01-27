منتخب اليد يتطلع للحفاظ على اللقب الأفريقي أمام الجزائر

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد في الساعة السادسة مساء اليوم السبت مواجهة قوية ضد الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

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ويتطلع الفراعنة للحفاظ على اللقب الأفريقي للنسخة الثالثة على التوالي وضمان التأهل لمنافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الصيف المقبل.

وتصدر منتخبنا بقيادة مدربه الإسباني خوان باستور المجموعة الثانية بعد الفوز على كينيا وغينيا والكاميرون ثم الفوز على أنجولا في ربع النهائي قبل التفوق على تونس في نصف النهائي.

ويعتمد المنتخب الوطني على قدرات نجومه محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع وأحمد عادل وعلي زين والحارس كريم هنداوي.

وقال باستور إن المنتخب الوطني يبحث عن تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير التي تحرص بشكل مستمر على دعم الفريق والحضور الكثيف في مبارياته وخاصة لقاء تونس الأخير.

وأوضح أن كل تركيز اللاعبين ينصب على ضرورة حصد اللقب للنسخة الثالثة على التوالي وضمان المشاركة في الأولمبياد.