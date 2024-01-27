جامعة جنوب الوادي تنتهي من إعداد دليل استرشادي

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن إعداد الجامعة لدليل استرشادي، يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

وبيّن رئيس الجامعة، أن تعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة الإنفاق في كافة الوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة أحد أهم أهدافها، وذلك من أجل الوصول لتحقيق معايير الأداء المتوازن بالجامعة وضبط حوكمة العمليات المالية بها.

وأضاف أن الدليل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الجودة والتطوير والتعريف بنظام كايزن الياباني للتحسين المستمر وكيفية تطبيقه في تعزيز الموارد المالية للجامعة ورفع كفاءة الانفاق كخارطة طريق مرشدة لوحدات الجامعة الإدارية والأكاديمية لاستخدام أفضل منهجيات التطوير العالمية.

الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة

ووجه رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة للاطلاع على الدليل جيداً وتنفيذ ما جاء به حيث أنه يمثل خارطة طريق لوحدات الجامعة الإدارية والأكاديمية نحو تطبيق واستخدام نظام كايزن الياباني للتحسين المستمر للموارد المالية للجامعة وتعزيزها ورفع كفاءة الانفاق بها.

وعرض مركز ضمان الجودة أمام مجلس الجامعة مخرجات مشروع الدليل الاسترشادي لتعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة الانفاق في إطار تنفيذ مشروعات الخطة التطويرية الجديدة لجامعة جنوب الوادي وتحت رعاية د. أحمد عكاوي رئيس الجامعة

وعرض الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، النتائج النهائية لمشروع الدليل الاسترشادي لتعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة الانفاق .

والذي تم إعداده من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة مدير المركز وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع المشرف على المشروع.