بالرقم القومي| ظهور نتيجة صفوف النقل في مدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي في المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

ونوهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بأنه يمكن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل في المدارس بدءًا من اليوم.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي، واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي، وكتابة الرقم القومي.

ولمعرفة نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي في مدارس القاهرة (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجة طلاب النقل في القاهرة

١. ادخل على بوابة محافظة القاهرة.

٢. اختر بوابة خدمات التعليم الأساسي في القاهرة.

٣. أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب.

٤. اختر المرحلة التعليمية.

٥. اختر الصف الدراسي.

٦. اختر الفصل الدراسي الأول.

٧. اضغظ إظهار النتيجة.

ويوفر موقع محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي نتيجة الفصل الدراسي الأول بأكثر من طريقة، إذ يمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل عبر الرابط الرسمي، والاستعلام عبر التليفون الأرضي، والاستعلام عن نتائج الطلاب عبر التليفون المحمول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة

من المقرر أن تعلن محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء بشكل كامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد وتحديد الأوائل ثم عرضها على المحافظ للاعتماد.

وتنشر محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا الذي من المتوقع أن يكون خلال أسبوع.



ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تحديد وقت موحد لإعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول لكن يتم إعلان النتائج بالمدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى كل مديرية بعد اعتماد النتيجة من المحافظ.