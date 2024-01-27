السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بالرقم القومي| ظهور نتيجة صفوف النقل في مدارس القاهرة

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي في المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024. 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة برقم الجلوس

ونوهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بأنه يمكن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل في المدارس بدءًا من اليوم. 

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي، واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي، وكتابة الرقم القومي. 

ولمعرفة نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي في مدارس القاهرة (اضغط هنا). 

خطوات الحصول على نتيجة طلاب النقل في القاهرة

١. ادخل على بوابة محافظة القاهرة.
٢. اختر بوابة خدمات التعليم الأساسي في القاهرة.
٣. أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب.
٤. اختر المرحلة التعليمية.
٥. اختر الصف الدراسي.
٦. اختر الفصل الدراسي الأول. 
٧. اضغظ إظهار النتيجة. 

ويوفر موقع محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي نتيجة الفصل الدراسي الأول بأكثر من طريقة، إذ يمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل عبر الرابط الرسمي، والاستعلام عبر التليفون الأرضي، والاستعلام عن نتائج الطلاب عبر التليفون المحمول. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة 

من المقرر أن تعلن محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء بشكل كامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد وتحديد الأوائل ثم عرضها على المحافظ للاعتماد. 

وتنشر محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا الذي من المتوقع أن يكون خلال أسبوع. 
 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تحديد وقت موحد لإعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول لكن يتم إعلان النتائج بالمدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى كل مديرية بعد اعتماد النتيجة من المحافظ.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة برقم الجلوس

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