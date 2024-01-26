غدًا.. بدء تقدير أوراق إجابة الشهادة الإعدادية بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا بموجهي عموم المواد الأساسية استعدادًا لبدء تقدير أوراق إجابة الشهادة الإعدادية، بحضور رؤساء لجنة النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

وخلال الاجتماع ناقش وكيل الوزارة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة بضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية، ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار، مشدداً على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن، حيث يتم إعداد مقار التقدير اليوم الجمعة، لبدء أعمالها اعتبارًا من غدٍ السبت، وحتى انتهاء أعمال لجان التقدير، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنًا مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية.