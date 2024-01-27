تجديد حبس ربة منزل أنهت حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بالشرقية؛ حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها بقتل طفلة في الثامنة من عمرها، وسرقة قرطها الذهبي.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة «يارا. هـ. أ» 8 سنوات، مقيمة بناحية بنى حسن إحدى قرى المركز، جثة هامدة أعلى سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها.

وبالفحص تبين العثور على جثمان الطفلة ملفوفة في ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها بالقرية، مع وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «ن. ح. م » 20 عاما، ربة منزل «جارة المجني عليها»، وعقب دخول الطفلة المجني عليها المنزل محل الواقعة، اصطحبتها المتهمة إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها، قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور في محل العثور عليها لإبعاد الشبهة عنها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسها علي ذمة التحقيقات.