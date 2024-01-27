إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي “ أسوان - القاهرة”، اليوم السبت حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بحاث انقلاب سيارة بالقرب من مدخل قرية فارس، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق تعرض 4 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

وتلقي مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب مكروباص ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام القرية الثامنة، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم سيدتان، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وهم كلا من أماني حسين عبدالحكيم، 36 سنة، بدون، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس ٣سم، وسهيلة محمد عبدالفضيل، 9 سنوات، طالبه، سحجات بالجسم، وحسام محمد عبدالفضيل، 6 سنوات، سحجات بالجسم، ومحمد زين محمود، 23 سنه، أسيوط، نقاش، جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح بالجبهة 2سم .

وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة .