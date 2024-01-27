بطل من بلدنا.. 7 أفلام حصدت جوائز الأفلام القصيرة بمسابقة وزارة التضامن

قال المخرج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، إنّ الوزارة تعتبر الوزارة المصرية التي بها جزءًا فنيًا متخصصًا عن التوثيق المرئي، موضحًا: "في هذا العام احتفالنا بأننا أتممنا أكثر من 100 فيلم تسجيلي قصير يحكي واقع التنمية في مصر على مدار الـ8 سنوات الماضية".

مسابقة بطل من بلدنا

وأضاف "دياب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "أجرينا عدد من المسابقات في هذا الصدد، وكانت مسابقة بطل من بلدنا من أولى المسابقات وتم تسليم الجوائز في حضور وزيرة التضامن والمخرج الكبير خيري بشارة وأعضاء لجنة التحكيم هم السيناريست عاطف بشاي والناقدة ماجدة موريس والدكتورة سناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما".

الجمعيات الأهلية

وواصل: "حضر الحفل عدد كبير من المهتمين سواء الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمجال الفني أو الفائزين الذين تسلموا الجوائز، وأعلنا عن المسابقة في أكتوبر الماضي وتقدم لنا أكثر من 55 فيلما منها 29 فيلما تحكي روايات القيادات والجنود عن حرب أكتوبر وقصص وفاء الزوجات والأبناء والأًصدقاء لأبطال الحرب".

وتابع: "شارك أيضا 17 فيلما حول التوعية بخصوص كل أشكال التطرف والتمييز والظواهر الاجتماعية السلبية، كما شاركت 9 أفلاما تروي قصصا مميزة وبطولية لأشخاص من ذوي إعاقة أو نساء مكافحات وهن أبطال في حد ذاتهن، ما يعكس فكرة بطل من بلدنا".

وواصل: "هذه المسابقة اتسمت بثراء الأفلام المقدمة ما عكس تنوعا جغرافيا من أقصى الجنوب والشمال، إلى أن حصدت 7 أفلام جوائز الأفلام القصيرة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي، كان من بينها فيلم يحكى أن الذي يحكي عن قصة شاب استطاع أن يكون بطلا بعدما تربى في دار أيتام حيث استقلّ بذاته وحقق البطولة في الرسم وأحب شخصيته، وهناك فيلم ضحكة سعاد لميرنا حسام، وفيلم محاربون كالآباء، كما شجعنا الجمعيات الأهلية التي تعمل في تلك المبادرات مثل جمعية النهضة العلمية الثقافية وغيرها على المشاركة حيث أعطيناها قدرها بسبب جهودها في إنتاج أفلام توعوية ووطنية خطيرة ساهمت في تنمية الوعي المجتمعي والوطني بشكل عام".