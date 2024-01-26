رئيس مياه القناة يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحى

تفقد اليوم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة محطة رفع صرف صحى الاربعين بحى الأربعين بمحافظة السويس والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٠.٠٠٠ متر مكعب / يوم لخدمة مناطق الاربعين - كفر كامل - احمد عبده القديم - شارع احمد عرابي - منطقة الغورى ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت الى ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات المحطة، واجراء كافة عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى لضمان استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بنطاق الخدمة.

وأضاف ان الشركة تستمر فى اعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمحافظة طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها ، وناشد المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين ، مؤكدا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو الاتصال علي الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠