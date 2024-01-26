مشروع "فوتوبوك".. الراعي الرسمي لصورة معرض الكتاب

قال الدكتور علاء فريد، مؤسس مشروع "فوتوبوك"، إنهم يشاركون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي بدعم ورعاية كاملة من الهيئة العامة المصرية للكتاب، والتي وفرت لهم كل وسائل الدعم لتوفير الخدمة مجانية لزوار معرض الكتاب، إذ أتاحت الهيئة جناح خاص ومميز لـ"فوتوبوك" بالالتقاط الصور التذكارية لزوار المعرض.

وأضاف فريد في تصريحه لـ"الوفد"، أن شعار المعرض هذا العام هو "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لذا حرص القائمين على المبادرة على طباعة الصور بعد التقاطها، فضلًا عن توفير "خطاط" ليقوم بكتابة اسمه صاحب الصورة على كارت مميز لتوثيق الذكرى والمشاركة في معرض الكتاب، قائلًا: حبينا نخلد الكلمة.

وأوضح مؤسس مشروع "فوتوبوك"، أنهم يستهدفون تصوير كل صناع الثقافة في مصر من ناشرين وصحفيين وإعلاميين وكُتاب وسيناريست ومخرجين وكل من يهتم بالشأن الثقافي، إذ أصبحت المبادرة هي الصورة الرسمية لمعرض الكتاب.

وأكد على التفاعل الكبير من زوار المعرض الذي شهد إقبالًا ضخمًا منذ اليوم الأول له، على غير المعتاد.

معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.