مناهل ثابت.. محطات في حياة المبعوث الشخصي لأمين عام منظمة دول الكومنولث

مناهل ثابت مُستشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية..أسم تصدر تريندات جوجل بالممكلة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد اختيارها مبعوثاً شخصياً لأمين عام منظمة دول الكومنولث في المملكة.

وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، اختيار مستشار رئيس كاكست، البروفيسورة مناهل ثابت مبعوثاً شخصياً لأمين عام منظمة دول الكومنولث في مجالي العلوم والتقنية لبناء القدرات الوطنية ودعم العلماء والمهنيين في المملكة، وذلك نظير خبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية في العلوم والاقتصاد والتقنية.

كما قالت الأمين عام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلندا، إن اختيار الدكتورة مناهل جاء نظير خبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية وقيادتها وإلهامها وإسهاماتها في مجالات العلوم والتقنية، وذلك وفق لوكالة الأنباء السعودية "واس".

مناهل ثابت..مهام المبعوث الشخصي لأمين عام منظمة دول الكومنولث

ومن المقرر أن تقوم الدكتورة مناهل ثابت التي أسست أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط مُتخصص في تحسين القُدرات العقلية ويسمى Think Hub، بعدة مهام كمبعوث شخصي لأمين عام منظمة دول الكومنولث، والتي تشمل:

الربط بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، عبر تسهيل التواصل فيما بينهم لتبادل المعرفة والتجارب.

توجيه الجهود لتطوير البحث العلمي والتقني.

تبنّي أفضل المُمارسات، وتعزيز استخدام التقنيات لمواجهة التحدِّيات البيئية.

تعزيز التعاون الاقتصادي.

وضع السياسات والإطار القانوني لتعزيز الابتكار.

دعم بناء قُدرات العلماء والمهنيين في الدول الأعضاء.

مناصب تشغلها مناهل ثابت

يشار إلى أن مناهل ثابت تشغل عدة مناصب منها:

تشغل منصب مُستشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست".

رئيس المُنتدى الاقتصادي للتنمية المُستدامة.

مؤسس ورئيس شركة كونسورتيوم للاستشارات "شركة استشارية معنية بتوفير الأدوات والتقنيات للتنمية الاقتصادية وبنوك المعلومات والاستشراف العالمي".

رئيس مؤسسة IQ العالمية.

تشغل منصب نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية.

نائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية في جامعة إمبريال كوليدج.

نائب عميد أكاديمية الموهوبين في المملكة المتحدة.

كما حظيت على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية منها: