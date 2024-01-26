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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمساندة قرار محكمة العدل لوقف الحرب في غزة

وزير الأوقاف الفلسطيني
وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري

أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أضاف في تصريحات له أن "قرار المحكمة مهم جدا، ويعتبر من القرارات التي سيكون لها دور كبير لوقف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وشدد على "ضرورة أن يكون هناك موقف دولي لتطبيق القرار، ودفع إسرائيل لتطبيقه، من أجل احترام قرارات القضاء الدولي، ووقف القتل والتدمير والإبادة الإسرائيلية في القطاع".

وتابع: "يجب أن يكون القرار ملزما ويدفع لوقف الحرب في غزة"، مشيدا بدور القيادة السياسية الفلسطينية ودورها في هذه القضية التي تم رفعها أمام محكمة العدل الدولية.

وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

 

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