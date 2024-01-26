"الريشة الطائرة" ينظم جولة سياحية للوفود المشاركة ببطولة مصر الدولية

ذوي الهمم

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفود المشاركة بالبطولة الدولية والمقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور علي حسب الله بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق بإسم وسمعة مصر التاريخية.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم واعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم.

وتم الترتيب لهذه الجولة السياحية بالتنسيق مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.