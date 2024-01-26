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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو بعد قرار محكمة العدل الدولية: نرفض القرار نحن نخوض حربًا عادلة

نتنياهو
نتنياهو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على قرارات محكمة العدل الدولية قائلا: "إن إسرائيل تخوض حربا لا توجد حرب أكثر عدالة منها، نحارب وحوش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وبتروا وخطفوا مواطنينا، وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي.

 

وأضاف نتنياهو عبر حسابه على منصة أكس: نرفض قرار محكمة العدل الدولية ويؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نحن نخوض حربا عادلة، وسنواصلها حتى أن نحقق النصر الكامل، حتى أن نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل.

 

وأوضح: لكن مجرد الإدعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب بل إنه أمر مشين، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة.

 

وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية". 

 

وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل" .

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