"اجراء  666  الف و 818  تحليل  بمعامل مستشفيات  المنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، انه تم إجراء 666 الف و 818 تحاليل مختلفة ، بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا ، وذلك خلال 2023.

وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، و في اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتوفير خدمة طبية لائقة ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

واوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بمديرية صحة المنيا ، انه تم عمل 5168 تحليل عينة اغذية ، وتحليل 49840 عينة مياه شرب ، و 380 عينة مياه صرف صحى ، و 448 عينة مياه غسيل كلوى، و 20 فحص مياه معبأة ، و 1494 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص 1163 عينة مياه حمامات سباحة ، و 298 فحص مياه مبيدات ، وعمل 10360 شهادة صحية.

واشارت عبد الصمد ، انه تم عمل 94930 صورة دم كاملة ، وعمل 150299 تحليل غازات دم واملاح ، و 265461 تحليل كيميا ء و تحليل 3603 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، وعمل 14765 تحليل فيروسات ELISA ، بالإضافة إلى عمل 5986 فحص ميكروسكوبى ، و 137 Gene expert ، و 1323 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن ، وتحليل 10902 عينة للكشف عن الملاريا ، و فحص 925 حالة لتحليل الكوانتيفيرون لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن .

واشارت عبد الصمد ، إلى انه تم التدريب على متطلبات الجودة عبر تطبيق زووم ، للفنيين ، والكيمائيين ، والأطباء.