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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"اجراء  666  الف و 818  تحليل  بمعامل مستشفيات  المنيا

معامل التحاليل
معامل التحاليل

اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، انه تم إجراء  666  الف و 818   تحاليل مختلفة ، بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا ، وذلك خلال 2023.

 

وذلك بتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  ، وبرعاية  اللواء أسامه القاضي  محافظ المنيا ، و في اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة  الدكتور  محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتوفير خدمة طبية لائقة  ، ورفع كفاءة الخدمات  الطبية المقدمة.

 

واوضحت  الدكتورة جيهان عبد الصمد  مدير إدارة المعامل بمديرية صحة المنيا ،  انه تم  عمل  5168 تحليل  عينة اغذية ، وتحليل   49840 عينة مياه شرب ، و 380 عينة مياه صرف صحى ، و  448 عينة مياه  غسيل كلوى،  و 20  فحص مياه معبأة  ، و 1494 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص 1163 عينة مياه حمامات سباحة ، و 298 فحص مياه  مبيدات ، وعمل 10360   شهادة صحية.

 

  واشارت عبد الصمد ، انه تم عمل  94930 صورة دم كاملة ، وعمل   150299 تحليل غازات دم واملاح  ، و  265461 تحليل كيميا ء و تحليل  3603 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، وعمل  14765 تحليل فيروسات ELISA  ، بالإضافة إلى عمل 5986  فحص ميكروسكوبى ، و  137    Gene expert  ، و 1323 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن ، وتحليل 10902 عينة للكشف عن الملاريا  ، و فحص 925 حالة لتحليل الكوانتيفيرون لمرضى الكلى ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن .

 

واشارت عبد الصمد ، إلى انه تم التدريب على متطلبات الجودة عبر تطبيق زووم ، للفنيين ،  والكيمائيين ، والأطباء.

الجريدة الورقية