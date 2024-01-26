الزمالك والرجاء المغربي.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الرجاء يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

الزمالك والرجاء المغربي.. شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك ضد الرجاء اليوم

الزمالك والرجاء المغربي.. شاهد بالبث المباشر مباراة الزمالك ضد الرجاء اليوم.. يترقب عشاق القلعة البيضاء انطلاق مباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية في كأس التحدي 2024 والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يناير، حيث تشهد الأرض الخضراء صدام ناري بين الفارس الأبيض ونظيره الرجاء سعيًا وراء الفوز وحصد النقاط، لذا تهتم الجماهير الآن بمعرفة موعد مباراة الزمالك الودية اليوم ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة لها بث مباشر.

بث مباشر مباراة الزمالك والرجاء المغربي

استعدوا للإثارة والتشويق، حيث تفتح بوابة الفجر الإلكترونية أبوابها لمحبي كرة القدم، وتقدم لهم تجربة متكاملة لمتابعة مباراة الزمالك والرجاء المغربي، حيث توفر البوابة رابط بث مباشر للمباراة، مما يمنح المشجعين فرصة حصرية للاستمتاع بكل لحظة من هذا الصراع الرياضي الرائع. كما تقدم لهم معلومات دقيقة حول موعد المباراة والقنوات الناقلة، لضمان عدم فوت أي تفصيل من هذه التجربة المثيرة، انضموا إلى مشجعي الزمالك والرجاء في هذا الرحلة الرياضية المثيرة، حيث يلتقي الحماس بالتميز على أرض الملعب.

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موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم في كأس التحدي 2024

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع منافسه فريق الرجاء المغربي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها عصر اليوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، ضمن مواجهات بطولة كأس التحدي الدولية الودية لعام 2024، وتقرر أن يحتضن ستاد آل مكتوم مجريات مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي الودية اليوم.

ويأتي موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية اليوم في كأس التحدي 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم

ستقوم قناة الزمالك بنقل مباراة الفارس الأبيض ضد الرجاء المغربي في كأس التحدي بدبي، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، في الرابعة عصرًا، كما ستذاع المباراة عبر قناة دبي الرياضية.

تردد قناة Zamalek Tv القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12091 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27498 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في كأس دبي للتحدي

• حراسة المرمى: محمد عواد.

• خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

• خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر.

• خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - ناصر منسي.

الأندية المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي الودية

تقام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الزمالك الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتعد هذه الفرصة الأخيرة لفريق الزمالك من أجل تصحيح المسار خلال فترة التوقف الدولي القائمة، وذلك بعدما خسر الأبيض أمام فريقي الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري في البطولة الودية الماضية، وهو ما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء خاصة في ظل تأخر مجلس الإدارة للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل استعادة الزمالك المستوى المعهود له.