ندوة إرشادية عن «الأنيميا وفقر الدم» بالمدينة الآمنة بفاقوس

قالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، إن الوحدة الفرعية بمركز منيا القمح نظمت ندوتين تحت شعار "بالوعى هنتغير للأفضل"، الندوة الأولى تناولت تعريف السمنة وأضرارها على الصحة العامة وكيفية الوقاية منها، وتم شرح كيفية الإكتشاف المبكر لأورام الثدى والفحص الشهرى فى المنزل، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة منيا القمح بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز.

ولفت إلى أن الندوة الثانية ناقشت أضرار استخدام التليفون المحمول لفترات طويلة، وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية سنهوا التابعه التابعة لمركز منيا القمح وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

وذكرت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ندوة تحت عنوان "الأنيميا وفقر الدم"؛ ناقشت أعراض الانيميا وتأثيرها المباشر على السيدات فى مراحل العمر المختلفة وطرق الوقاية من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة، وذلك بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس والإدارة الصحية بفاقوس.