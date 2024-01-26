ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة بالغربية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.. واستكمالاً للجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعتي ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وكذا (مالك محلين وشبكة بث تليفزيوني لاسلكية"، وشقيقه "شريك ومدير أحد المحلين سالفي الذكر" – مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون، وما أسفرت عنه جهود التحريات ومناقشة المتهمون.. بتحديد مصدر تحصلهم على المضبوطات من(مالك محل لبيع أجهزة البث اللاسلكى– مقيم بمحافظة دمياط) .

ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – عدد 178 قطعة أدوات ومستلزمات شبكات لاسلكية – هاتف محمول– بطاقة إئتمان يستخدمها فى شراء الأجهزة من الخارج).

وبمواجهته أقربارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل احالت جهات التحقيق، المتهمين في واقعة استدراج وخطف طالب، واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة إلى محكمة جنايات الجيزة.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحكمة بعد صدور أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وحال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف مصطفى بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

احتجز المتهمون خالد هاني، يوسف مصطفى، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلو أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني عليه خالد هاني، بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد هاني، ويوسف مصطفى بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.