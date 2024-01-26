ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر بكفر صقر

شنت إدارة تموين كفرصقر بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة عبدالرؤوف سويلم، مدير الإدارة، على المصانع والأنشطة التجارية والمخابز، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٨٨١ جنح كفر صقر ٢٠٢٤، ضد أحد أصحاب مصانع الألبان، وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ شيكارة ملح وزن الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالى ١٠ أطنان ملح طعام مجهول المصدر.

وتم تحرير ٤ محاضر جنح بأرقام ٨٨٢ و٨٨٣ و٨٨٤ و٨٨٥ لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالمحال التجارية، وتحرير تقرير محضر إثبات لحالة إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير تقرير محضر إثبات حالة لعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.